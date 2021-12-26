全港最古老赤柱郵政局完成復修　郵箱等文物全數保留

香港現存最古老及仍然運作的赤柱郵政局今年5月遭巴士猛撞，正門及部分外牆受損，隨即由建築署加緊維修。發展局今日(26日)交代指修復工作花費約5個月時間，已在10月中完成；當中的舊有建築特色全數得以保留，包括鑄鐵郵箱、人手操作郵票售賣機及原裝窗花等。

發展局局長黃偉綸今日發表網誌指，身為二級歷史建築的赤柱郵政局位於黃麻角道，早於1937年建成，已有84年歷史。他指赤柱郵政局極具價值，形容其為「郵政歷史時間囊」，而此郵政局屬金字頂單層建築物，設計簡樸實用。不過於今年5月5日，一輛由數碼港開往赤柱村總站的巴士，由東頭灣道右轉赤柱村道時，與電單車發生碰撞，其後撞向郵局，導致郵局部分圍欄、外牆及屋頂部分木枋等損毁。幸好巴士先撞向郵局旁的一棵大樹，緩減衝擊力，令這座郵局得以保留。

黃偉綸引述建築署高級物業事務經理王嘉儀指出，建築署在事發後凌晨立刻啟動緊急協調機制，派員為郵局進行初步勘察及評估。該署高級結構工程師李卓恒表示，當時觀察被巴士撞毀的地方只涉及屋頂前端小部分及簷篷位置，主結構沒明顯受損，但受損簷篷的其餘部分可能有鬆脫危險，故圍封建築物及安排保養承建商以臨時支架承托簷篷受損的部分，最終在10月中完成所需的復修工程，重新為市民服務。