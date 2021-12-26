保護兒童會虐兒案2被告今提堂 准保釋押後至明年2月再訊

裁判官應控方要求將案押後至明年2月21日在九龍城法院再訊。

東網獨家披露香港保護兒童會有職員涉嫌虐待多名嬰幼兒，案中其中2名涉案女職員各被控一項對所看管身童或少年人襲擊罪，今天(26日)在觀塘法院首次提堂，裁判官鍾明新應控方要求，將案押後至明年2月21日在九龍城法院再訊，以待警方作進一步調查。2名被告准以每人1萬港元擔保候訊。

2名女被告的代號依次為C.W.S(44歲)及W.K.Y(23歲)，她們均報稱幼兒工作者，她們各自被控一項對所看管身童或少年人襲擊罪，指她們於2021年12月17日，在旺角砵蘭街387號地下童樂居內，各自作為2名3歲男童A及B負有管養、看管或照顧責任的人，而分別故意襲擊男童A及B。

控方不反對2名被告保釋外出，裁判官遂要求她們各自交出1萬港元現金、交出所有旅遊證件、不得離開香港、每週到警署報到2次、不得返回案發地點童樂居、不得直接或間接接觸童樂居內所有小童或職員、以及不得再參與任何照顧兒童的工作。

2名被告在處理保釋申請時，在犯人欄內低頭流淚，其中第1被告更一度掩面抽泣，旁聽席亦有女士抹眼淚。

案件編號：KTCC2330/2021