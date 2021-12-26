今增9宗輸入病例　涉美國抵港國泰機組人員　曾打3針復必泰

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，本港今日(26日)新增9宗輸入確診個案，涉及3男6女，年齡介乎19至57歲。至今本港個案累計12,590宗，另有少於15宗初步確診個案。

新增個案中，患者分別從巴基斯坦、土耳其、美國、加拿大、尼日利亞、埃塞俄比亞、南非、法國、荷蘭、阿拉伯聯合酋長國、德國及愛爾蘭抵港。確診個案中，6宗涉及變種病毒株的感染，其餘的變種病毒檢測結果待定。5人由加強監測A組指明地區(高風險)抵港，4人由高風險的A組指明地區抵港。4人於抵港時在香港國際機場「檢測待行」證實染疫，4人於檢疫期間確診。

餘下1人為21歲女子(個案12595)，是早前輸入個案(個案12558)的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診，屬二次感染。她曾於6月在愛爾蘭確診，個案與另一次感染新冠病毒吻合，她已在8月接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。

上述個案中，個案12592涉及1名46歲男病人，為本地機組人員，居於東涌昇薈3座。他曾於12月19日及20日進行的檢測結果均呈陰性。他於12月22日前往美國，其後從美國乘搭航班CX845於12月25日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果確診。病人沒有病徵，CT值少於30，並確認帶有N501Y變種病毒株。他於香港打了3針復必泰疫苗。為審慎起見，他於潛伏期在港曾居住和到訪的地點已納入強制檢測公告。任何於指定期間曾身處相關指明地方內的人士，須在指定日子接受強制檢測。