荔枝窩故事館開幕　集親親大自然與保育傳統文化於一身　

聖誕假期間，市民除了去商場消費購物，亦可到鄉郊親親大自然，更可藉此了解傳統文化。華懋荔枝窩故事館今日(26日)啟幕，介紹荔枝窩慶春約七村的客家生活。

故事館設於新界東北、鄰近沙頭角的荔枝窩村內，以慶春約七村村民的口述歷史及慷慨捐贈的文物為基礎，通過慶春約生活文化、傳統醫術及草藥、傳統婚嫁和客家歌唱等四個主題，帶領遊客體會慶春約的傳統客家文化，以及昔日村民簡樸多采的生活。

環境局局長黃錦星在致詞時，再次以荔枝窩村的「荔」字作比喻，指鄉村發展需得包括村民、民間團體、政府三「力」支持才能成事。他續指，故事館有賴漁護署同事向80多名本地及海外村民，收集「衣食嫁唱」等資料，亦有不少村民唱客家山歌，更將家傳之寶分享作展覽。黃錦星說，政府大力投資鄉郊發展，支持村落興建民宿。他又指，市民也可出力，在郊遊時保持「山海不留痕」，帶走垃圾。

荔枝窩村長曾偉業則表示，七條村落關係緊密，在關帝誕等均會一同舉辦活動，「劏豬殺鴨」，期望透過村落的發展，實現自給自足。

另外，在揭幕禮會場外，有多條白底黑字的標語，抗議發展荔枝窩村，認為故事館的成立是官官相衞，要求保留原貌。有份協助成立故事館的華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，計劃是由漁護署協調，各村村長和村民都一起參與，他希望大家均認同有關做法對村落有正面影響。而荔枝窩村民認同村落現時的發展，又指村民眾多，各村民可按個人意願發展，而他與其兄則租出村屋成民宿發展20年。他又不認為現時的發展會分薄其他村民的資源 。