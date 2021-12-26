政Whats噏：加入建制派通訊群組？　狄志遠：聊天交流無所謂

新一屆立法會90個議席全部選出，有說當選嘅都係建制派，而唯一非建制派嘅社福界候任議員狄志遠亦曾經講過唔排除喺民生議題上同建制派合作爭取。佢今日(26日)出席電視節目時再被問到會唔會加入建制派嘅通訊群組，佢就話無所謂喎。

身為唯一嘅非建制議員，將來要點同其他議員相處呢？佢喺電視節目中話相信就個別政策或議題都有合作空間嘅，但暫時唔會同其他人結盟，因為覺得大家喺政治嘅訴求上有唔同意見，如果結盟，好似會令人覺得佢淡化咗本身嘅政治訴求，佢唔想有咁嘅形象喎。

至於會唔會加入建制派嘅WhatsApp通訊群組，佢就話依家已經有一個90人、包括整個立法會議員嘅WhatsApp群組喇。佢認為若果係聊天交流嘅話都無乜所謂，因為WhatsApp群組只係畀人溝通咁話喎。

中間或非建制派議員成日畀人問到會唔會靠邊，其實早於幾年前，上一屆立法會啱啱開始時，無任何政治聯繫嘅第六屆醫學界議員陳沛然都曾經被邀請進入建制同埋泛民嘅WhatsApp群組，不過佢隨即兩個群組都退咗，之後都無同邊一邊埋堆，因為佢知道萬一兩個群組裏面有啲消息流出，一定會捉鬼，佢唔想被人懷疑，所以自己退出。唔知道去到今屆狄志遠又會唔會面對類似嘅情況，佢又會有咩抉擇呢？