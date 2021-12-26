政Whats噏：DQ王進洋新工月薪逾2萬　關議辦指政府倒欠8萬

離島前區議員王進洋喺今年10月因宣誓無效，最後喪失區議員議席(DQ)。早前已經搵到新工嘅佢，今日(20日)凌晨喺Facebook貼文就講起薪金，話雖然新工唔夠區議員份糧多，但以咁嘅市道嚟講月薪都有2.2萬港元，話自己仲邊有資格去怨啊。佢又話區議員宣誓問題輾轉一輪，原來以為要賠錢畀政府，點知最後係政府差佢8萬港元喎！

王喺被DQ無耐就已經搵到新工，當時佢就提及係飲食行業，以日薪計算，但就唔方便透露地點啦。佢今日貼文時就坦言，呢個零月前嗰段日子真係好難捱，一嚟係仲計緊被DQ後，要向政府償還幾多錢，加上佢又唔想發起眾籌，所以嗰陣佢驚到要周圍開口問親友借錢，或者打算破產。不過，輾轉一輪拉鋸戰之後，佢發現依家係政府仍欠其8萬港元，直言好感恩。

佢又交代新工作情況，話份糧一定唔可以與上一份工作比較，但喺咁嘅市道加上佢呢個「X頭」，一個月竟然都有逾2萬港元收入，認為要多謝佢嘅朋友兼街坊。佢最後又去鼓勵大家，應襯呢個時間從商或另謀高就，都係一個畀自己修行一下同休息嘅好機會喎。