聖誕節4485人到急症室求診　5間公院內科病床爆滿

冬季流感季節再臨，本港公立醫院服務供不應求，醫療服務系統持續緊張。根據醫院管理局最新數字顯示，昨日(25日)聖誕節的急症室首次求診錄4,485人次，有4間醫院分別錄得逾300人次，而當中最「爆棚」醫院是伊利沙伯醫院，有446人次，其次為錄得368人次的威爾斯親王醫院，屯門醫院則位列第3，有335人次求診；基督教聯合醫院則有316人次。

10間醫院的急症室首次求診錄得逾200人次，依次為仁濟醫院(278人次)、天水圍醫院(273人次)、瑪麗醫院(265人次) 、廣華醫院(263人次)、東區尤德夫人那打素醫院(260人次)、瑪嘉烈醫院(260人次)、明愛醫院(247人次)、將軍澳醫院(244人次)、博愛醫院(218人次)、雅麗氏何妙齡那打素醫院(208人次)。

內科病床整體佔用率較前日(24日)平安夜緊張，16間提供內科病床的公立醫院中，有5間不敷應用。其中以基督教聯合醫院繼續名列「榜首」，錄得113%的使用率，其次為雅麗氏何妙齡那打素醫院，錄得102%使用率；東區尤德夫人那打素醫院、伊利沙伯醫院、天水圍醫院亦錄得101%「破百」使用率。

整體公立醫院的內科住院病床於午夜時的住用率為94%，較前日微升1個百分點；至於兒科住院病房的佔用率則為56%，上升了4個百分點。