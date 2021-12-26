攔門雨無阻市民辦年貨　海味商冀生意追回疫情前

聖誕節一向都是消費旺季，適逢第55屆工展會在闊別一年後，終能以實體形式舉辦，並提供約830個攤位，故吸引了不少市民趁着假期外出消費。惟受雨勢影響，今日(26日)工展會人流不算太多，但未知是否消費者趁拆禮物日「補飛」入貨，不少參展商仍對今年營業額樂觀，聖誕節期間營業額亦有上升趨勢，更指有望能追至疫情前水平。

參展多年的製衣老闆梁先生表示，與疫情前比較，今年聖誕節期間生意額高出1成，料與疫下市民被迫留港消費有關，加上近日天氣轉冷，不少老人家特意前來購買防水褸及羽絨，人均消費大約500港元，其中3成顧客使用消費券。

另一參展商、南北行負責人崔先生指，過往疫情前的營業額大概有八位數字，今年望能夠追回疫情前水平，聖誕期間人流明顯較上周多，故營業額比平日有上升。農曆新年將至，市民前來預辦年貨，一般會購入花膠、蔘茸海味等。

第一年行工展會的方女士表示，喜歡聖誕人多的氛圍，一家大小特意從沙田來工展會。她又稱因疫情關係被迫留港消費，「有錢無埞使」，故特別疏爽，並沒預算限制。由於凍肉相比外面便宜很多，暫時花費了2,000多港元在鮑魚及凍肉上。同樣第一年到工展會的林小姐亦表示花費了3,000港元在生活用品及海味上，又指現金比較方便，故沒打算使用消費券。