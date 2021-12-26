翻新傳統老店　逾200居民巡遊表演　遊大澳感受獨特水鄉文化

香港人生活節奏急促，遊山玩水有助放鬆心情。近期有團體於12月24至27日期間舉辦「大澳Let's Go! 大澳文化節2021」，當中包括5項特色活動，可讓市民探索傳統漁村食、住、行及傳統節慶文化，而今日(26日)的焦點項目「河涌巡禮Go!」水上巡遊由10艘龍舟帶領，分別以農曆新年的舞獅、中秋節的花燈、端午的龍舟、廟誕的粵劇及水上嫁娶「噹噹嘭」等展示；另外有大澳老店翻新、藝術展覽等其他展覽，與市民一同體驗大澳的歷史文化。

「大澳文化節2021」由香港青年協會主辦，夥拍大澳文化協會，並獲香港旅遊發展局「本地特色旅遊活動先導計劃」支持。當中焦點項目的「河涌巡禮Go!」水上巡遊於今日舉行，讓公眾認識屬於大澳的節慶與傳統習俗，巡禮超過200多位大澳居民參與其中，體現大澳的文化精神。

另外，「大澳商舖Go!」則由10間大澳老店翻新及設計，讓公眾認識店舖的歷史故事。活動由大澳多位藝術家操刀，親手製作藝術裝置，展出專屬水上人特殊文物的藝術展覽。「大澳舢舨Go!」活動特意搜羅了舢舨及搖櫓工具，以重現昔日大澳河涌內舢舨湧湧的獨特水鄉風光，市民可認識最原始的人力交通工具。最後一個活動「大澳棚屋Go!」將大澳的特色水上棚屋搭成大型藝術裝置舞台，展示其結構與漁民的智慧，更有故事劇場演繹大澳漁民的故事。