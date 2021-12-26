市民提早北上隔離趕過年　出境排逾三句鐘　人潮逼爆深圳灣

聖誕過後，尚餘一個多月便是農曆新年，惟中港兩地恢復通關仍未聞喜訊，有港人提早北上，冀21日隔離檢疫後與內地親友團圓。其中深圳灣口岸，近期每日有近千人出境，今日(26日)更是大排長龍，輪候過境至少需要三至四小時。據了解，未來兩周是出境高峰，排長龍情況仍會持續。

受新冠疫情影響，除了香港國際機場、啟德郵輪碼頭以外，本港目前只有2個陸路口岸維持過境服務，包括深圳灣及港珠澳大橋。據入境處數據顯示，深圳灣口岸在過去一周，每日有約800至1,200人出境，當中約700至1,000人次為港人，其餘則是內地訪客。

明年2月初即是農曆新年，惟現時北上須檢疫隔離21日。換言之，港人欲北上過年，最遲須於下月10日前出境。有見及此，不少市民連日已提早動身，而今日深圳灣口岸場面更是「墟冚」，人潮一度由深圳管制區倒灌至香港出境區。

據了解，今日過關至少等候超過3小時，主因是內地口岸邊檢人手不足，加上內地嚴謹檢查入境港人的病毒檢測結果，導致過關時間大幅延長。除長者長期輪候而體力不支外，就連年輕人亦深感疲憊，排長龍時席地而坐休息。消息指，現時內地不容許北上港人在深圳方等候檢查，以致大批港人在香港出境區排隊，因此排長龍的情況在未來兩周仍會持續。