百人紮營貝澳空地淪陷　環團憂不法分子出租圖利破壞郊野

距離貝澳泳灘約500米的一片疑是私人土地，在過去一周被至少50個營「攻陷」。(受訪者提供)

新冠疫情下未能外遊，郊野便成為港人趁聖誕假期，放下都市煩囂的的世外桃源。即使政府以防疫為由，關閉康文署轄下燒烤場及營地，仍無阻市民的露營之心，變陣至私人營地照舊「紮營」。距離貝澳泳灘約500米的一塊疑似私人土地帳篷處處，過去一周被至少50個營「攻陷」，加上市民又使用貝澳泳灘廁所等公共設施沖身，將防疫限制拋諸腦後。有關注團體憂慮，人流或會對郊野帶來破壞，甚至招來不法之徒出租圖利，團體呼籲市民享樂同時亦要關注郊野情況。

環保團體守護大嶼聯盟於12月上旬接獲行山人士投訴，指在距離貝澳泳灘約500米位置的一片空地變為露營地。團體周末到場視察，發現若2個足球場大小的地方，有近40個帳篷，有些更出現接近營貼營的狀況。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，由於地點與貝澳營地相近，故以往從未有人在空地露營，惟現時康文署關閉營地，令人流灌入此處，甚至有車從貝澳泳灘剷入草地，料聖誕人流更多。謝續指，雖然根據土地查冊，該範圍地段為私人土地，但疑有人違規改變土地用途，將相關農地作營運露營活動用途，出租圖利，憂慮市民會因一己私慾，變成破壞及消費大自然的幫兇。

根據城市規劃委員會網站「大嶼山南岸分區計劃大綱核准圖」顯示，位於海岸線與嶼南道之間、由貝澳伸展至水口的一塊狹長土地，包括芝蔴灣和籮箕灣一帶接連郊野公園的土地，即上述空地已劃作「海岸保護區」地帶，區內用作「帳幕營地」之用前，須先向城市規劃委員會申請，可能在有附帶條件或無附帶條件下獲准的用途，而發展成度假營仍同樣需要申請。

翻查漁護署資料顯示，自去年7月15日封閉場地至今年10月底，共向逾1,100名違規露營及燒烤者採取執法行動，檢控數字比疫情前(2018/2019年度)的35宗相比，多出31倍。