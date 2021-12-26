政Whats噏：黑衣人拖狗綁林紹輝議辦外　惹棄養疑雲

唐狗今午被人綁喺林紹輝議員辦事處鐵閘外。

今日(26日)係拆禮物日(Boxing Day)，大家都會喺呢日拆聖誕禮物，葵青區議員林紹輝就收到一份特別嘅「禮物」，就係一隻畀人綁喺佢議員辦事處外嘅狗仔，搞到佢好頭痛啊。好彩事隔約一小時，有居民致電認領返狗仔，狗仔終於可以返屋企啦！

林今午喺Facebook上貼文，話有職員返辦事處時發現鐵閘外綁住一隻咖啡色唐狗，睇返閉路電視，先知係下晝3點左右，有一個黑衫男子將呢隻戴有狗帶嘅狗狗帶嚟辦事處。職員因為驚狗仔凍，所以已經將狗仔帶咗入辦事處室內。

林隨文貼上狗仔嘅照片，詢問附近居民有無走失狗隻，並作出緊急呼籲，希望黑衫男快啲現身，交代狗仔究竟從何而來，又呼籲狗義工或街坊廣傳消息。有唔少網民都留言心痛狗仔，喺咁凍嘅天氣被遺棄，有人就叫林畀多少少時間，睇吓搵唔搵到真正嘅主人，或者睇吓有無人願意收養，另外仲有網民表示可以幫手暫托或者收養狗仔。

好彩事隔大概一個鐘，有居民致電林嘅辦事處，指狗仔原來喺城門水塘走失咗，之後會嚟認領返狗仔喇！狗仔可以同主人團聚固然係好事，但係點解會被綁喺議辦門口？同埋黑衣人點解咁做？似乎仲有謎團未解喎。