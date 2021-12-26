新一期醫療券傳將限制用途　非基層醫療項目或需長者支付部分金額

長者醫療券計劃推出之後，濫用個案源源不絕，為讓醫療券用得其所，公帑運用得宜，據悉，港府正研究改善於明年1月1日發放的新一期醫療券，部分金額只能用於指定用途，如特定身體檢查，而部分用途或需由用家共同支付。東網正向食物及衞生局查詢有關詳情。

食物及衛生局局長陳肇始早前表示，將以「提升健康」為目標，透露當局正檢討規範醫療券，讓長者更有效地使用。據悉，為達到「預防勝於治療」及推動基層醫療，當局研究優化未來的醫療券，包括部分金額只用於指定用途，例如驗血壓及血糖的特定身體檢查，預防長者常見的慢性病。至於一些對推動基層醫療作用有限的用途，當局研究或需用家「共同支付」。

社區組織協會社區組織幹事連瑋翹贊成將醫療券目的集中基層醫療，但認為毋須限制用途，醫療券已有7年沒「加碼」，若政府要限制部分金額用途，會減低長者使用醫療券的彈性。他續指，現時地區上一些中心提供免費的三高篩查服務，質疑再限制醫療券作上述篩查屬疊床架屋。至於長者牙科、中醫等公營系統未能提供的項目，必須醫療券付款。他建議醫療券「加碼」至每年3,000港元，另要提供額外誘因，吸引長者去私營機構做身體檢查。

政府自2009年起，每年向65歲或以上合資格長者派發醫療券，由最初250港元增加至現時2,000港元以上；未使用金額更可保留至最多8,000元。醫療券的原意是資助長者使用私營基層醫療服務，惟其用處曾引起不少爭議，例如有人用醫療券購買海味、過度集中用於視光服務等。當局經檢討後，前年將用於該服務的金額上限設於每2年2,000元。