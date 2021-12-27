政府收地「歎慢板」 　議員憂拖慢土地供應

政府收地慢吞吞，甚拖慢土地供應。政府擬將荃灣油柑頭村附近官地作住宅發展，料可建近1400個私人單位，但歷時一年政府至今在收地方面仍毫無寸進，正式落成建屋恐遙遙無期。有議員認為，政府部門經常「甩碌」，即便有計劃發展，但未能加速及與時並進，促政府應訂立服務指引及承諾以解決發展歎慢板的問題。

政府去年10月向區議會諮詢荃灣油柑頭村附近政府土地的建屋計劃，惟建屋計劃細節未明，例如建屋具體時間表、配套設施的增加等，僅表示已就項目進行研究評估。據政府文件顯示，路政署於2019年開始進行研究，對有關房屋發展對周邊道路的影響進行交通評估，其他政府部門亦有進行相關評估。

另外，發展計劃範圍本屬綠化地帶，有附近村民稱多次在該地見過松鼠、營火蟲和赤麂等，憂發展將破壞生態。對此，規劃署回覆稱可行性研究的生態影響評估，已確認有關發展不會造成無法克服的生態問題。漁護署則表示，赤麂在香港是常見且分布廣泛的獨居性動物，相關政府部門曾就改劃油柑頭村綠化地帶進行生態調查，該署亦曾向有關部門就生態事宜提供意見。

議員柯創盛表示，政府有需要多管齊下覓地建屋，但往往前線部門卻「歎慢板」做事，不論賠償及收地方面均應加速及與時並進，減少「甩碌」情況，促政府可訂立服務指引及承諾，提升前線部門效率。