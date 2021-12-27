住宅房署管　商場歸領展　公私聯合治鼠方為上策

有市民在愛民廣場的走廊攝得一隻老鼠在施施然散步(箭嘴示)。

現時不少公共屋邨都採用公私營合作模式，何文田愛民邨的住宅部分就由房屋署管理，街市及商場則由領展負責，而今次發現鼠蹤的位置，分布兩個不同管理人的區域。有議員認為，政府部門做好防鼠工作外，亦要加強與私營機構合作和溝通，才能真正解決問題。

今次發現鼠蹤的地方，除了民居及公屋範圍的平台及斜坡外，記者於領展管理的愛民街市找到老鼠，有網民就在愛民廣場一條走廊上攝得老鼠在散步，反映老鼠已遍布整個屋邨，單靠一方無法改善。議員柯創盛認為，愛民邨鼠患問題只是冰山一角，房屋署作為主責部門需要全面檢視屋邨的防鼠設備，加強滅鼠工作及清潔外，現時大多屋邨範圍都涉及其他部門或私人機構的建築物，如街市及商場等，故房署亦要充當協調角色，與各持份者作良好溝通，始能徹底根治問題。

領展發言人指，定期於商場及街市進行清潔和防治蟲鼠工作，包括在可能匿藏老鼠的地點放置老鼠藥鼠餌盒及捕鼠籠，增聘人手清掃及清洗，要求租戶加強清潔及注意衞生，清理廢紙箱及街市的雜物垃圾，亦定期聯同食環署防治蟲鼠組巡視物業範圍，今年來已與該署進行3次聯合滅鼠行動。