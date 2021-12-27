全球16宗大鼠戊肝　港佔15宗

疫情下市民雖然加強個人衞生，口罩不離身，惟不少人忽略環境衞生，多處垃圾山及後巷污水亂流，令鼠患問題有增無減。老鼠引起的疾病不容小覷，當中去年在本港發現的大鼠戊型肝炎，全球錄得16宗個案，當中本港已佔15宗，可謂冠絕全球。而由老鼠引發、死亡率高達四成的漢坦病，去年就有內地漢因染疫死亡，本港亦曾經出現個案。

去年香港大學研究團隊首次發現大鼠戊型肝炎可感染人類，在香港錄得15宗個案，而全球亦僅得16宗，香港可謂「盛產」大鼠戊型肝炎之地，患者多為長期病患人士，引起世界關注。感染及傳染科專科醫生林緯遜直指，早前香港出現的大鼠戊肝，比起新冠病毒更難尋找源頭，警告一旦出現爆發後果更嚴重。他又指漢坦病在港相對罕見，惟此種病毒的殺傷力強，不能掉以輕心，加上老鼠本身就是病毒媒介。

根據衞生防護中心資料，漢坦病毒患者主要透過直接接觸受感染齧齒動物的糞便、唾液或尿液，或通過吸入其霧化排泄物中的病毒而染病，死亡率可高達40%。至於去年新冠疫情高峰期，內地雲南一名男子返回山東工作時，身體不適而送院，經搶救後無效死亡，後來經檢測證實他染上漢坦病毒致死。而本港於2017年亦有一名22歲青年感染漢坦病，發病後一度腎衰竭，需留醫18天。