東方日報A1：房署三宗罪　愛民邨變愛鼠邨

舊屋邨頻爆鼠患，落地生根居民受難！落成將近半世紀的何文田愛民邨，近日頻爆老鼠爬水管上樓、商場散步，甚至闖進高層戶覓食，愛民邨慘變「愛鼠邨」。多名居民反映老鼠入屋問題嚴重，有住戶一晚捉6隻，更驚現有老鼠身懷六甲，在家建造「老鼠蝸居」。東網記者連續多晚到場直擊，無論在街市、山坡及平台均發現鼠蹤，情況嚴重。專家狠批房署外判失當、鼠擋做樣以及錯用鼠餌「三宗罪」，令鼠患蔓延。醫生警告，老鼠可帶多種病菌，當中大鼠戊肝較新冠病毒更難追查源頭。

「見到隻老鼠肥嘟嘟，點知幾日後就瘦咗好多，因為生咗老鼠仔！」居住愛民邨超過30年的卿姐，直言早前連日來都捉到老鼠，最大一隻長約10厘米，最多一次捉到6隻，而其中一次捉到的老鼠更已誕下後代，曾一次過捕獲7隻小老鼠，老鼠家族恐已在她家落地生根。

她憂慮老鼠會傳播病毒，加上新冠疫情持續，已用玻璃樽將家中食物密封，估計老鼠突然出現與附近維修護土牆有關，許多住戶亦反映老鼠驟增，令人困擾。

獨居於衞民樓10樓的芬姐坦言亦飽受鼠患影響，她帶記者到單位視察，稱不時有老鼠從門縫鑽進屋內，遂在大門底以一塊布製成鼠擋。她住所保留舊屋邨格局，沒有窗花的露台有石油氣管延伸入屋，而老鼠亦經常沿着管道爬上來，「當我屋企係遊樂場咁，爬入嚟又爬走，10樓又去，24樓都去到！」

協助居民處理鼠患問題的社區幹事吳奮金指，近期多個地盤有工程，鼠患問題明顯較嚴重，有居民一晚捉到5隻，辦事處收集接近20隻，更有街坊指搬開雪櫃隨即發現老鼠巢，有人更要鑿開牆壁去揪出老鼠。他要求房屋署成立專業滅鼠隊根治鼠患，同時改善伸出屋外的石油氣管設計，亦要檢視鼠擋裝置，他曾目擊體形龐大的老鼠沿着喉管向上爬，身手敏捷，輕易到達各樓層。

老鼠除爬進屋外，更有居民攝得有老鼠在愛民廣場走廊散步。記者連逐多晚到愛民邨尋鼠蹤，幾乎每晚都有發現，在平台上有老鼠來回穿梭圍攔；街市在檔販收檔後，至少3隻老鼠在攤位上爬來爬去，又有老鼠爬過貨物，有的在坑渠上游走，記者攝得兩隻老鼠悠然覓食，毫不怕人。有商販笑指街市多老鼠是平常事，他會將能夠帶走的貨物都帶走，不會留在街市過夜。而社區中心對出的小山坡上亦出現大老鼠，大樹下有數個洞，懷疑是老鼠的巢穴。而紅磡灣中心一家酒樓對出的花槽，亦有市民攝得深夜有6隻老鼠在行人路上覓食，情況相當誇張。

對於鼠患問題持續，香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源直斥房署「三宗罪」，首先外判制度是一大弊端，外判商以極低標價包攬清潔、滅鼠及通渠等工作，結果就將貨就價，員工無心工作。他認為理應分拆項目，如將滅鼠分拆讓中小企投標以短期合約進行，再按成績決定是否續約。

第二宗罪是鼠擋，梁坦言鼠擋應要視乎實際環境而安裝，而非一個尺寸統一安裝，加上許多鼠擋靠近垃圾房，員工沒綁好垃圾袋時老鼠就在此覓食，當清走所有垃圾時，老鼠無食物就會向上爬，鼠擋根本阻止不了溝鼠等爬牆高手。第三宗罪是錯用鼠餌，梁指鼠餌的效率比起鼠籠高，只是房署外判員將鼠餌密封和吊得很高，做法完全脫節及做樣，此等問題都反映房署監管不力，繼續讓外判商獨大，長此下去鼠患問題只會不斷持續。

房屋署發言人指，愛民邨過去一年接獲共20多宗反映發現鼠蹤的個案，辦事處持續加強屋邨日常清潔及防治蟲鼠工作，亦有邀請食環署人員一起巡視屋邨，找出防治蟲鼠需要改善的地方，在合適位置增添防鼠設施，例如在各座大廈地下及低層合適位置加裝防鼠檔板。