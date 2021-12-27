24個指明地方納強檢　包括國泰貴賓室寰宇堂

政府周一（27日）凌晨刊憲，要求於指定期間曾身處24個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。為謹慎起見，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受強檢。

因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，政府將8個指明地方被納入強制檢測公告。任何人士在：

1. 12月8日至12月26日期間曾身處將軍澳香港九龍東皇冠假日酒店超過兩小時、

2. 12月8日至12月26日期間曾身處九龍灣國際展貿中心9樓愛立信（中國）有限公司超過1小時、

3. 12月11日下午3時至下午5時或12月18日下午2時至下午4時期間曾身處將軍澳廣場2樓070-072號鋪韓樂、

4. 12月17日下午6時至下午7時期間曾身處香港新界將軍澳TKO Spot 2樓205A號鋪101台式休閒餐廳、

5. 12月17日上午9時至上午10時期間曾乘搭任何由德福廣場開出往九龍灣國際展貿中心的免費穿梭巴士、

6. 12月10日中午12時至下午2時期間曾身處香港九龍灣MegaBox12樓23-25號鋪Ruby Tuesday、

7. 12月16日中午12時至下午2時期間曾身處香港九龍灣德福廣場1期2樓F2號鋪利苑、

8. 12月19日下午1時至下午4時期間曾身處赤鱲角機場一號客運大樓7T102、8T005A及8T005號鋪麥當勞，

須於周二（28日）或之前接受檢測，受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

另因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，有16個指明地方被納入強制檢測公告。任何人士在：

1. 12月8日至12月26日期間曾身處大角咀柏景灣7座超過兩小時、

2. 12月20日下午6時至下午9時期間曾身處大角咀奧海城3期地下G19-21號鋪家上海、

3. 12月20日下午3時至下午6時期間曾身處觀塘冠天閣1樓及2樓大家樂、

4. 12月20日下午1時至下午4時期間曾身處香港觀塘廣場2樓2-41號鋪愛美詩護膚中心、

5. 12月19日下午8時至下午10時期間曾身處北角康澤花園地下B2及B3號鋪麥當勞、

6. 12月19日下午5時至下午8時期間曾身處太古城中心5樓506號鋪翰騰閣、

7. 12月11日中午12時至下午3時、12月12日中午12時至下午3時、12月18日中午12時至下午3時或2021年12月19日下午1時至下午4時期間曾身處大角咀奧海城2期商場UG01號鋪利寶閣、

8. 12月15日中午12時至下午2時期間曾身處太子弼街47號地鋪金華冰廳、

9. 12月14日下午4時至下午6時期間曾身處大角咀奧海城2期UG樓UG03號鋪Five Guys、

10. 12月12日下午6時至下午9時期間曾身處亨環‧天后、

11. 12月10日下午5時至下午6時期間曾身處大角咀海富商場地下16號鋪DC甜品屋、

12. 12月8日至12月26日期間曾身處大潭陽明山莊17座超過兩小時、

13. 12月16日下午11時至12月17日凌晨0時期間曾身處赤鱲角機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室、

14. 12月15日下午4時至下午5時期間曾身處香港中環威靈頓公爵大廈1樓Hair Corner、

15. 12月12日下午5時至下午7時期間曾身處香港跑馬地景光街21號地下正斗粥麵專家、

16. 12月8日至12月15日期間曾身處香港跑馬地法國國際學校超過兩小時，

亦須於周二（28日）或之前接受檢測。受檢人士若在12月24日至12月26日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。