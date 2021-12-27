今早各區普遍降至10°C或以下　有市民不畏嚴寒游早水

天文台表示，寒冷天氣警告現正生效。一股強烈冬季季候風正為華南沿岸帶來寒冷的天氣，今早（27日）本港各區氣溫普遍降至攝氏10度或以下。

不過，仍有市民不畏嚴寒落海游早水；74歲的曾先生今晨5時許到6時左右，在紅磡大環山游泳池對開海面暢泳45分鐘，只見他上岸後也面不紅氣不喘。他表示，每天早上都會游早水，風雨不改，只覺得今早比平時冷了一點。他施施然走到附近的長櫈，拿毛巾抹乾身體，就攜着私人物品離開。

天文台預測本港今日天氣寒冷，多雲，有幾陣雨，最高氣溫約12度；吹清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明早（28日）仍然寒冷，日間天色較為明朗。隨後數日天晴乾燥，日間氣溫回升，但早晚仍然清涼。

由於寒冷天氣警告現正生效，天文台呼籲市民，應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。市民亦應避免長時間置身在寒風中，特別身在高地及空曠地方，以免着涼而影響健康。市民如認識獨居的長者或慢性病患者，請間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。在使用暖爐或暖風機時，請注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖；而當使用舊式氣體燃料熱水爐時，需確保室內有大量清新空氣。

今日的最高紫外線指數大約是3，強度屬於中等。