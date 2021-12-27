Omicron擴散速度快　梁子超建議禁高風險區旅客來港轉機

新冠肺炎疫情持續肆虐全球，Omicron變種病毒更令人人心惶惶。呼吸系統科專科醫生梁子超今早(27日)在電台節目表示，Omicron在某些國家蔓延成主流病毒，即使已接種三劑疫苗仍可能感染，香港必須嚴防死守輸入個案，做好冬季的防疫工作，限制措施亦要果斷，避免檢疫和醫療設施供不應求。

梁子超指出，Omicron疫情擴散速度快，但很多地方的病例應該很快到頂及下跌，例如南非，疫情來得很急，約一個月已到頂，再過一兩個月，個案可能回落。因此，未來兩三個月的冬季很重要，本港目前仍容許高風險地區旅客來港轉機，或增加交叉感染風險，建議限制有關人士來港，而航班熔斷機制難以避免乘客改到其他機場轉機來港，同樣亦有風險，希望政府再審視。梁子超認為，從事遊客服務的前線工作人員，必須避免和高風險人士接觸及私人聚會，以防造成群組傳播和爆發。

至於本地接種疫苗服務方面，公務員事務局局長聶德權在電台節目表示，由元旦開始，所有完成接種由內地研發的科興或復必泰疫苗第2劑滿6個月的市民，都可預約打第3針。目前全港有148萬人完成2劑接種滿6個月，其中24%人已打第3針。他又說，下月起10間社區疫苗接種中心當中有9間會延長服務時間，每星期7日，朝8晚8開放，公立醫院的疫苗接種站亦將增加至13個，加上私家診所和私人醫療中心，相信能夠照顧接種需求。

聶德權又指，下月7日起流動接種中心會派到偏遠地區和屋邨，方便長者打針，現時80歲以上長者的接種率只有20%，若社區爆發疫情，長者將首當其衝，呼籲長者盡快接種。