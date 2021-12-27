團體籲幼兒中心員工嚴守禁體罰法規　促社署檢視現行監管制度

東網獨家披露香港保護兒童會有職員涉嫌虐待多名嬰幼兒，引起各界嘩然，政府高層亦在社交網站貼文形容事件令人髮指。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲今早(27日)在電台節目指出，幼兒中心員工是不可以體罰兒童，希望業界能嚴格執行法規，社署亦應檢視現行監管制度的運作情況，包括人手比例等，並加強監管。

黃翠玲對事件感到痛心及遺憾，認為法例及預防機制有加強空間，提到法改會早前就「沒有保護罪」公布最終報告書，希望政府接納法改會建議，制訂新罪行，範圍涵蓋家居及院舍。她指出，若同住的家庭成員或照顧者，在兒童面對受傷害風險時保護不力或袖手旁觀，有機會付上刑責。由於幼童無法表達亦無能力保護自己，立法可望提供足夠阻嚇力，更好保護兒童。

黃翠玲建議，社區應加強推廣保護兒童政策，而從事相關工作的團體及機構，亦應制訂內部政策，訂明員工、照顧者及義工提供服務時的原則，行為守則與界線，以及處理投訴機制，包括遇到懷疑虐兒事件的制度，並在政策制訂後加強培訓。

候任社褔界議員狄志遠於同一節目指，有關保護兒童的法例已討論多時，要提醒社會，任何人都有責任保護兒童，立法能加強警愓，而過去已發生多宗虐兒事件，有關保護兒童的法例急不容緩，他建議當局在新立法年度提交草案，相信會得到立法會支持。

對於兒童院舍發生虐兒案，狄稱相信社署在3至4日內將有初步報告，建議除了服務流程的監管，也應檢視較少做的日常監管，透過社署各區專員可聯絡不同機構，特別是院舍照顧，提醒及了解運作情況，挽回社會人士對服務的信心。