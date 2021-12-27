醫療機構營運流動貨櫃接種站　下月7日起供接種復必泰

港府至2月起推出疫苗接種計劃後大力谷針，繼把新冠疫苗的可接種年齡調低外，近日衞生署轄下的科學委員會更建議市民可打第3針科興或復必泰疫苗。因應疫苗需求提升，據了解，當局準備於明年1月7日啟用以貨櫃形式運作流動接種站，供接種由內地及德國合研的復必泰疫苗。負責營運者表示貨櫃可容納3個注射站，指當局已向其提供5至6個初步選址，以更靈活的方式方便市民打針，尤是未打第1針的長者。

據悉，貨櫃接種站將於1月7日起投入服務。紫色的貨櫃接種站全長約20呎，設窗戶、有冷氣，櫃面亦有「即場接種新冠疫苗」等字句，提醒市民可在沒預約的情況下登上貨櫃打針。負責營運該貨櫃接種站的康健營運總監梁國齡表示，接種站可以容納3個注射站，其大小、通道的設計要符合當局的要求。梁另指，天氣是營運貨櫃接種站最大挑戰，如炎熱及常下雨的夏天，不過他相信未來將凸顯貨櫃接種站的優勢。

接種站由1名醫生及4名護士駐守，負責評估和接種。為方便長者打針，貨櫃接種站有別於現時的流動接種車，貨櫃接種站會被吊到不同地方，再放在地上，避免長者登上放在車架上的貨櫃。另外，為方便輪椅人士，貨櫃出入口位置會擺放活動斜台，也會安排他們到最近出入口打針。

對於貨櫃接種站開放日子及地點的安排，梁表示接種站要按政府的要求，在90日中至少營業45日，又指有需要時集團不介意加密營業時間。如同其他流動接種站一樣，貨櫃接種站會在同一地點逗留2至3日，再運送到其他地方。他指，政府已向其提供約有5至6個初步的選址，惟詳細地點仍有待政府公布。