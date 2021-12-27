政Whats噏：吳文遠首次獄中過生日　預錄片自嘲係「叉燒」　

社民連秘書長吳文遠因前年10.1及10.20非法集結案，被判囚14個月零14日，佢入獄前預錄多段影片慶祝多位政界好友生日。今日(27日)係佢首個喺獄中度過嘅生日，其Facebook尋晚(26日)上載咗一段預錄影片講下生日感言。佢笑言今次拍片係「刷一下存在感」，喺片中就感謝媽媽生咗佢呢塊「叉燒」，仲希望出獄時可以收到生日禮物添。

吳喺片中自嘲係「叉燒」，多謝佢媽咪有咁大勇氣生呢塊「叉燒」，又話自己45年前係「大喊拾」，數十年嚟不斷做啲佢估唔到嘅事，包括依家坐監。佢笑指今次純粹拍片「刷一下存在感」，回顧過往45年，佢並無中年危機，日子都算過得唔錯，咁多年嚟都唔會點慶祝生日，亦都無太多人知道佢生日，盡可能都係靜靜地度過，因為對佢嚟講只係「any other day」。不過即使坐過幾次監，今年係第一次喺監獄中度過生日，所以想分享感受喎。

佢認為坐監嘅人可以喺獄中好好生活，除咗無自由之外，佢哋唔需要為抉擇而煩惱。之不過，唔少家庭因而失去經濟支柱，要為生活奔波，亦有小朋友會惦掛父母，所以獄外嘅家人要應付呢啲政治打壓，其實係更加辛苦。

至於生日想收到咩禮物呢？吳文遠就話唔太需要聖誕卡，因為賀卡好多時有限額亦有機會收唔到，所以不如買份生日禮物擺喺櫃桶，等佢出獄時送畀佢，仲搞笑咁話想要遊戲機或者攪拌機喎。