Omicron確診個案上升恐爆第5波疫情　陳肇始:最高規格措施應對

變種病毒Omicron在全球肆虐，食物及衞生局局長陳肇始、醫院管理局主席范鴻齡及醫院管理局行政總裁高拔陞，今日(27日)到瑪嘉烈醫院視察公立醫院應對2019冠狀病毒病疫情的工作及冬季服務高峰期情況。陳肇始表示變種病毒Omicron來勢洶洶，在世界各地不斷爆發，甚至取代Delta成主流，而香港有仍有一定風險爆發第5波疫情，如Omicron在港爆發，其傳染速度將是非常驚人。近日輸入確診數字有上升趨勢，當中近8成患者更帶Omicron，對香港是一大挑戰，當局已實施一系列最高規格的「外防輸入」措施作應對。

醫院管理局主席范鴻齡表示，由於變種病毒Omicron傳播速度相當驚人，醫管局亦不敢鬆懈嚴陣以待，在好短時間內已做好第5波的應變措施，確保有充足病床，當中北大嶼山香港感染控制中心可提供800張病床，而瑪嘉烈傳染控制中心則可提供100張病床，今日佔用病床個案約150個，而未來如有需要可重啟亞博的500張病床，加上其他公立醫院將會有1,000多張病床。

范解釋道，若出現第5波疫情，亞博的500張病床會留給病情穩定者，例如原先在北大嶼山醫院留醫而情況穩定的病人，將會送到亞博，然後把北大嶼山醫院的床位預留給剛確診的患者。

醫管局行政總裁高拔陞指，上述亞博的500張病床已準備就緒，當局已審視其軟件及硬件，如呼吸機等儀器，主要給病情輕徵、不需治療，但須隔離的患者，望能分流染疫患者，不影響醫院服務。

對於冬季醫療服務高峰期，高拔陞則表示近期天氣開始冷，有醫學數據顯示長者及長期病患者在寒冬的患病風險較高，需要更多社會支援，而冬季服務高峰期將至，急症室求診人數增加，高建議病情輕微人士可先到基層醫療接受治療。

對於即將派發新一期醫療券，陳肇始表示，其原意是分流公私營醫療服務。醫療券計劃推出至今逾10年，當局做過中期評估後，承認會改革醫療券，令醫療券用得其所。