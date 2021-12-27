孫玉菡料破欠基金墊支上限顯著增加　強調申索程序不宜改動

破產欠薪保障基金多個項目的申索金額廿載未有調整，勞工處處長孫玉菡接受傳媒訪問時指，破欠基金欠薪墊支上限會有顯著增加，根據入息中位數及物價等調整，期望明年完成修例，申請程序的法律框架則不宜改變，避免成為「僱主錢罌」，又指因政府修例取消強積金對沖，基金遣散費特惠款項要再研究有否需要上調。

孫玉菡表示，破欠基金申索金額肯定會調整，破欠基金委員會已開展工作，研究調整幅度以及如何調整，審視過去20年間工資中位數、物價的改變，亦要視乎現時申請的個案有多少已達申索上限。他預計，水平會有顯著增加，每個分項的限額會有所提升。

對於勞工界批評基金申索時間過長，孫指由處方收齊文件，到批出款項只須約兩星期，比較費時的是前段的法律程序，惟前段程序不是勞工處可控制。他稱，相信委員會會審視有沒有空間可以改動，惟他認為法律框架是不宜改變，避免濫用成為「僱主錢罌」。

根據勞工處提供的數字，由2018年至2021年10月，處方收齊文件到批出款項平均需時2.1星期，惟最長則需用上7.7星期，即將近兩個月。