昨1817人次經深圳灣出境　今等過關人龍明顯縮短

尚餘一個多月便是農曆新年，惟中港兩地恢復通關仍無期，有心急的港人寧願提早北上在內地接受21日隔離檢疫，以免趕不及新年團圓。未來兩周相信是出境高峰，昨日(26日)深圳灣口岸已出現「墟冚」情況，人潮一度由深圳管制區倒灌至香港出境區，今日(27日)有關情況已見改善，據知是與內地一方加快工作有關。

根據入境處最新數字顯示，昨拆禮物日共有5,783人次出境，當中1,817人次經深圳灣口岸出境，數字屬近日新高，包括1,605人次香港居民，211人次內地訪客及1人其他訪客。至於今日由於內地一方加快過關工作，故深圳灣擠塞情況已見改善，雖然仍有人龍，但人數已較昨日明顯減少，沒有出現倒灌情況。

明年2月初是農曆新年，現時北上仍需檢疫隔離21日，換言之港人欲北上過年，最遲需於下月10日前出境，故不少港人連日已提早北上。而昨日深圳灣口岸人頭湧湧，過關至少等逾3小時，主因是內地口岸邊檢人手不足，加上內地嚴謹檢查入境港人的核酸檢測結果。

除深圳灣口岸外，昨日1,643人次經機場出境，241人次經港珠澳大橋出境，2,082人次經啟德郵輪碼頭出境。