研究指50年後襲港颱風更強更持久　破壞力倍增　登陸時間長5小時

早前強烈熱帶風暴「雷伊」襲港，成為差不多近50年來首次於12月內掛波的颱風，天文台指不排除與氣候變化有關。香港中文大學（中大）今(27日)公布研究指，隨全球氣候持續變暖，到約50年後，即2075年至2099年，颱風吹襲本港，以及中國內地、日本、韓國、新加坡等亞洲東部及東南部地區時，風勢更強，同時亦更持久，破壞力或較現時增加1倍。

為更了解及預測颱風為亞洲東部及東南部地區帶來的影響，中大地球系統科學課程副教授譚志勇領導研究團隊聯同粵港澳大灣區氣象監測預警預報中心，分析由1979至2016年期間的颱風的路徑數據及其影響，發現過去40年，颱風登陸時，強度普遍上升，平均亦延長2至9小時，移入內陸的距離亦增加30至190公里，以越南河內及華南地區影響最嚴重。

研究進一步利用氣候模型推算，未來全球溫室氣體排放保持在高水平下，料到本世紀末，颱風登陸時的風速將較現時增加每小時7.2公里，其持續時間延長約5小時，移動距離再向內陸增加約92.4公里，意味颱風對陸上的破壞力將會增加1倍。譚志勇指，氣候變化會繼續並加劇影響颱風的活動及其對內陸地區的影響，因此有需要加強這些地區的備災及抗颱風能力的長期規劃，以應對與日俱增的颱風威脅。有關研究成果已刊登於學術期刊《Frontiers in Earth Science》。