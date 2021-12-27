今增9輸入個案　空手道團隊多2人染疫　港再添14宗Omicron病例

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日(27日)增9宗輸入個案，全部帶有N501Y及T478K，即疑染Omicron，涉及5男4女，年齡介乎19至59歲，分別到過卡塔爾、韓國、澳洲、肯尼亞、法國、沙特阿拉伯、南非、英國、澳洲、哈薩克斯坦等地，本港空手道運動員團隊中再多2人確診，至今該團合共7人染疫。本港早前輸入個案當中，再證實多14宗驗出帶有Omicron變種病毒。

衞生防護中心公布，其中一宗輸入個案涉及1名42歲女病人，為國泰機組人員，居於旺角海庭道18號柏景灣1期7座。她於本月22日前往澳洲，是早前輸入個案(個案12586)的同事，她們一同從澳洲乘搭航班CX138於本月24日抵港。本月25日於竹篙灣檢疫中心抽取樣本的檢測結果確診。她沒有病徵，並確認帶有N501Y和T478K變異病毒株，疑染Omicron。為審慎起見，病人於潛伏期在港曾居住或到訪的地點已納入強制檢測公告。

本港再多1宗上海確診個案，涉及1名26歲男病人，居於香港九龍東皇冠假日酒店。他本月19日由香港乘坐航班MU508前往上海，他於本月22日出現病徵，本月24日在當地進行檢測確診。他於5月13日及6月27日於內地接種兩劑科興疫苗。病人於潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點已被納入強制檢測公告。

此外，根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認早前公布的個案14宗輸入個案帶有Omicron。這些個案涉及8男6女，年齡介乎20至80歲，包括5名日前確診的本地空手道運動員。9人於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，5人於檢疫期間確診。連同上述個案，香港至今共錄得58宗涉及Omicron的個案。