凜冬難阻市民過節興致　聖誕市道興旺　有檔主指生意升3成

寒冬終至，為聖誕節尾聲增添不少節日氣氛。今日(27日)為聖誕長假最後一日，不少市民作「最後衝刺」，外出購物遊玩。東網記者今午到旺角街頭視察，似乎凜冬未有打擾市民興致，街上人流旺盛，有市民高興表示最後一日假要「玩到盡」，溫度驟降亦使聖誕更有氣氛；有售賣禦寒衣物的攤檔負責人笑言假期令生意更好，近日生意額增約2至3成，亦特別為聖誕添置新款冷帽等吸客。

莫生先與女朋友特地在聖誕假最後一日外出「衝刺」購物，其女朋友更笑稱打算購買護膚品及運動用品，希望男朋友幫忙「找數」作聖誕禮物，莫先生隨即識趣指「聖誕節開心吓，希望1,000蚊以內啦」。他又指聖誕天氣凍「好有氣氛，加上周圍都有燈飾」，前幾日雖然「做廢青」留家休息放鬆，但今日外出與女朋友到尖沙咀或銅鑼灣觀賞燈飾。

做足禦寒措施的杜小姐則指今日特地外出「扮吓靚整吓指甲」，假期最後一日要好好利用，稍後亦會與家人「打邊爐」。她又稱這幾天假期過得很充實，特地與家人到西九文化區觀賞燈飾和聖誕樹順勢「打卡」，不過人流實在太多，拍照留念後隨即與家人去食聖誕大餐慶祝。

身壯力健的葉先生稱今日天氣較涼，僅身穿兩件衣服已夠保暖，今天早上與朋友「打吓波」，稍後打算與女朋友約會「行街食飯」。售賣禦寒衣物的攤檔負責人阿win喜聞聖誕假期人流暢旺，生意額亦升約2至3成，「天氣凍啲較多人出嚟買衫」，期望盡快通關生意更好，近日銷情最好為冷帽、頸巾和手套，亦有引入新款貨品吸引客人。