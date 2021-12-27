政Whats噏：賣風水屋定居加拿大　袁彌明不忘拍片賣貨

近排唔少香港人移民外地，而人民力量(人力)前主席袁彌明(Erica)今個月中，就同老公林雨陽同埋愛犬齊齊離開香港，到加拿大溫哥華展開新生活。Erica仲周不時喺Facebook(Fb)分享生活片段，期間仲不忘拍片賣產品，仲講到近排當地天氣反常，要買定糧草過冷鋒添！

有指Erica一直都安排緊離開香港，猜測佢會到英國定居，但原來最後去咗溫哥華。見佢喺Fb上載嘅短片同相，當地已經落咗場大雪，而佢嘅愛犬喺雪地奔跑，玩得好開心，而佢亦話對上一次喺北美見雪，已經喺2003年頭，嗰時仲未大學畢業。

人在異地，香港啲物業同生意點搞？佢話本身打算香港嘅風水屋留一世，因為喺2012年競選立法會時已經搬入，加上間屋比咗好多安全感佢。之不過，佢話慨嘆時移世易，無嘢再可以輕易說一世，所以要離開呢間風水屋嘞！

早排人力就爆出更換法定幹事風波，引起至少38名黨員不滿並宣布退黨，Erica同都係人力成員嘅老公林雨陽似乎冇畀呢場「大地震」波及，話時話，林仲係公民黨嘅創黨成員添！兩公婆早排仲出席民主派初選案獲保釋、人力前主席「慢必」陳志全嘅婚禮，至於人力前副主席「快必」譚得志就因還押未有出席。

Erica原本有美國籍，早年因參選放棄咗美國護照，而佢兩公婆又喺幾年前拎到加拿大國籍，仲喺2018年退出中國國籍。佢哋選擇去嗰度定居，都有迹可尋嘅。