聖誕零售生意額年增長達雙位數　飲食業推算日均營業額達4億元

聖誕假期市道唱好，零售業飲食業生意額急升。有零售業人士表示，業界在聖誕假期銷情暢旺，尤其是衣服、電器產品，估計生意額按年有雙位數增長，而飲食業在平安夜和聖誕節正日，估算業界每日生意額達4億港元，比冬至多2,000萬港元，更是自2018年以來最佳成績，相信是受最後一期電子消費券帶動、市民留港消費等因素影響。

議員邵家輝指出，天氣寒冷令市民多購買衣服和電暖爐，現時社會氣氛平靜，加上最後一期電子消費券發放，令市民將外遊費用花在本地市場，令零售表現比去年更佳。香港與內地雖未通關，但邵仍期望當局在農曆新年前，可增派3,000港元電子消費券，促進市民消費，讓零售市道得以維持，直至通關後回復疫情前的水平。邵又引述財政司司長陳茂波提到今年度財政赤字將遠低於年初估計，他認為緣於有電子消費券令市民增加消費，整體銷情才可好轉並帶動政府收入增加。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業生意額理想，目前新年假期的酒店餐飲基本爆滿，中式餐飲生意亦非常好，預期生意額可與聖誕假期相若，但業界仍要面對食材、臨時工時薪等成本上升影響。

至於酒店方面，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城認為聖誕市道不差，不計及檢疫酒店的平均入住率有7成多至9成，以本地客入住2至3晚Staycation來計算，有6至7成入住每晚500港元至700港元的4星級或以下酒店。而每晚過千港元的度假式酒店亦受市民歡迎，業界生意額比去年增加1成至1成半，但房價升幅僅半成至1成，整體生意未如疫情前，至於新年至農曆新年假期，訂房率大概5至6成多。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦則認為，雖然外國和內地旅客仍未能到訪香港，零售業表現包括超市、百貨和服裝生意亦相當理想。惟他擔心，暫時仍未回復至疫情前的生意水平，如疫情惡化當局將會收緊限制措施，新年市道可能會受影響。