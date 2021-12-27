市民無懼寒雨往元朗大棠楓香林　惟紅葉已枯頗感失望

聖誕假期最後一天寒雨夾擊，而元朗大棠楓香林觀賞紅葉的人流不算多，但仍有市民無懼寒冷，到場觀賞紅葉。東網記者今日(27日)下午時份到場視察，發現朗屏巴士站未有如以往般出現等車人龍，巴士開出時車廂亦有不少空位。現時楓香林已有不少楓葉變成紅色，但亦有部分維持黃色，甚至有楓葉已開始枯萎，遊客或許要多花腳力，才能看到較好的景色。

在紅楓葉較稠密的位置，數十名遊客駐足拍照留念，當中不乏一家大細、情侶，更不少得攝影發燒友，所有在場人士都穿上羽絨、帶上頸巾，做足準備「尋楓」。經常在楓香林攝影紅葉的Tyler表示，今日人流較一般假期少5至6倍，認為與天氣寒冷及今早降雨有關，他續指，今天大部分楓葉都變紅，是合適的觀賞時間，而清早或黃昏時段來「打卡」更佳。

市民劉先生和李小姐特意選擇今日前來看紅葉，天寒地冷也無阻觀賞的興致，2人更稱是因認為較少人才來。人流情況雖如他們所預料，但仍令他們失望的是，天雨令紅葉的觀感「差啲」，樹上紅葉較少，更出現葉落情況。雖然整體情況尚好，但他們表示不會逗留太耐，會改到商場食飯。

反而小狗的反應較人類更興奮，不斷奔跑及跳起。飼主拉麵小姐表示，狗狗本來想冬眠，但當知道能夠外出，都表現得很興奮，她指今早天氣寒冷，但沒有動搖他們出行的決心。

另外，一家大細前來賞楓的冼女士表示，與家人一早約定今天看楓葉，自己亦喜歡行山、親親大自然，又指留在家中更凍，寧願出來做運動。