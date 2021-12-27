破欠基金遣散費上調仍待研究　勞工界斥對高年資僱員不公

破產欠薪保障基金調整在望，惟勞工處處長孫玉菡今日(27日)接受傳媒訪問時稱，因政府修例取消強積金對沖，基金遣散費特惠款項要再研究有否需要上調。有勞工界代表認為，強積金取消對沖設有生效日期，限期前的供款仍可對沖，若因而未有調整遣散費特惠款項，是有欠全面，亦對高年資僱員不公道。

候任議員、勞工顧問委員會勞方委員鄧家彪指出，強積金取消對沖設有生效日期，限期前的供款仍可對沖，故對僱員的保障並非即時可見。他續指，即使僱主就取消對沖將會開設專項戶口儲錢，惟戶口是為應付正常人員流失支付遣散費而設。若僱主清盤，即需為全數員工支付遣散費，戶口必定不夠支付，基金遣散費特惠款項就成為員工最後的安全網，同樣有調整的必要。

遣散費特惠款項的計算方式曾引發訴訟，葵青貨櫃碼頭的外判內運車司機於2011年公司倒閉後，被拖欠13.1萬港元遣散費，申請基金約2.5萬港元的特惠款項卻遭拒絕，其後提出司法覆核，挑戰當局用其強積金僱主供款對沖的計算次序，成為首宗案例，最終於2016年於終審法院裁定以「先計算，後對沖」的先後次序。

翻查資料，基金遣散費特惠款項由2019年至今年10月，每宗平均申索金額為約7.81萬港元，平均每宗獲發放金額則為1.96萬港元，達申索上限的申請數目平均每年72宗。