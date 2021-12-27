住客染變種病毒列初步個案　石塘咀南里壹號圍封強檢

再有個案流入社區！港府表示，石塘咀南里1號南里壹號1名住客今日(27日)被列為初步個案，初步顯示涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，故決定引用第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》作出限制與檢測宣告，自今晚10時30分起限制在石塘咀指明「受限區域」內的人士，須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日(28日)早上約7時完成行動。

根據今日發出的強制檢測公告，任何於本月5日至今日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在本周三(29日)或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗的人士仍須接受檢測。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨2時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。