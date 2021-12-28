黎智英涉違國安法案　與6名高層今被解往法院再提訊

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，現時已就4宗未經批准集結案被定罪，共被判監20個月，惟官司纏身的他仍要面對其他刑事案，他與另外6名壹傳媒及《蘋果日報》高層涉嫌違反《港區國安法》。黎智英被控勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全、串謀作出1項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為共3罪，其餘人則各被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。7名被告分開3宗案件，於今早(28日)在西九龍裁判法院再提訊，由署理總裁判官羅德泉處理將案交付高等法院原訟庭審訊的程序。7人現時均被收押，不准保釋。

74歲的黎智英在本案涉及3罪，其中的勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指黎於2020年7月1日至12月1日期間，請求外國或境外機構、組織、人員，向中華人民共和國或香港特別行政區實施制裁、封鎖或其他敵對行為。串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，則指黎於2020年7月1日至2021年2月15日期間，在香港與陳梓華、Mark Herman Simon、李宇軒、劉祖廸及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員實施制裁、封鎖香港特區或中國。而串謀作出1項或一連串傾向並妨礙司法公正的作為罪，就指黎於2020年7月某日至2020年8月23日期間，在香港與李宇軒、陳梓華及其他人串謀意圖妨礙司法公正，即在李宇軒被拘捕後，協助他離開香港。

另外6名被告，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹(59歲)、前《蘋果日報》副社長陳沛敏(女，51歲)、總編輯羅偉光(47歲)、執行總編輯林文宗(51歲)、主筆馮偉光(筆名盧峯，57歲)和主筆楊清奇(筆名李平，55歲)，各被控1項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，指他們於2020年7月1日至2021年4月3日期間(包括首尾2天)，在香港與蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司、黎智英及其他人一同串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動。

上列控罪提及的蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、以及蘋果日報互聯網有限公司，亦被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，今日同時在西九龍法院再提訊，惟它們之前一直沒有派律師或代表出庭應訊。控罪指3間公司與黎智英、張劍虹及羅偉光串謀，請求外國或者境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動之罪名。

香港《蘋果日報》在今年6月24日停刊；而壹傳媒有限公司則在今年12月15日被法庭頒令清盤。

案件編號：WKCC 4341/2020, WKCC 2379,2879/2021