村霸佔地搵銀有恃無恐　學者斥政府遲遲未檢控

西貢相思灣村土地亂象多籮籮。該村內的水上活動店涉非法霸佔村內地方經營牟利，早前更已被東方踢爆涉霸佔官地僭建碼頭，經營該店的「神秘丁屋」業主黃子洋在村內霸海又霸地，同時又涉霸佔店外的官地作為顧客付費泊車用途。一切的矛頭直指既得利益者的黃，惟政府部門遲遲未有「緝兇」，存在官商勾結、黑箱作業之嫌。政府部門及後跟進違建道路及僭建碼頭的違規問題，清拆及善後工程費用卻統統由公帑埋單。學者批評村霸違法問題存在已久，不應寬鬆對待，而所有收復「執手尾」均由公帑埋單，對市民極為不公。

違建道路及僭建碼頭問題一直未緝兇，幕後黑手其實顯而易見。神秘丁屋業主黃子洋在相思灣村內處處「搵食」，既經營水上活動店，又疑營運停車場，並涉在店外鄰近海岸保護區的官地僭建碼頭，據稅務局商業登記署資料，該店登記人是「黃子樂」，與黃子洋是兄弟關係。僭建碼頭就在黃子洋經營的水上活動店對面，而恰巧地違建道路的盡頭正是黃子洋的神秘丁屋，兩者矛頭直指黃子洋，得益人士顯而易見。

惟事發至今多時，政府亦未有全力將違法者緝拿歸案。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，村霸的違法行為存在已久，傳媒多番揭露，當局卻投鼠忌器，沒作檢控，令人感到匪夷所思，涉事者亦繼續有恃無恐違法，而引發的違規行為需政府部門跟進，並用公帑執手尾，更是不公平，認為當局必須從促執法才能起阻嚇作用。