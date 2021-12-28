毗鄰相思灣村　上洋村村長涉僭建等多項違規

本港土地問題多，西貢更是一團糟。繼東方傳媒機構（下稱「東方」）去年10月獨家踢爆該區相思灣村土地亂象後，再有村民爆料，直指鄰村上洋村村長涉多項違規，包括僭建、亂倒泥頭及斬樹等，地政總署證實村屋僭建事宜，將進行執法行動。議員批評土地亂象持續反映部門執法不力，促加強取締以警傚尤，否則此種問題只會無日無之。

身兼坑口鄉事委員會主席、西貢區議員及上洋村村長(居民代表)的劉啟康，被市民圖文並茂舉報，指其上洋村的居所嚴重僭建，影響鄰居並潛在安全隱憂；又指他名下建築公司涉嫌早於2016年起就將裝修及建築廢料非法棄置於上洋村的空地，嚴重污染環境，導致衞生惡劣；亦指其建築公司在興建新村屋時，疑沒有諮詢居民及得到村委會同意就砍伐老樹。

東網記者日前到上洋村巡視，發現投訴人所言非虛，劉的住所為三層高白色村屋，被指僭建的部分位於村屋的地下，為一個呈長方形，面積大約400平方呎的一層高鐵皮屋，這構築物與住宅連接，儼如村屋的延伸部分，設有多個窗戶及獨立側門，部分窗戶開啟，惟有窗簾遮蔽而看不到室內情況。

至於被指亂倒建築廢料的空地，就在上洋村的盡頭處，現場為大片空地，四周泊滿不同種類的車輛，部分車牌脫落，滿布灰塵，相信已棄置多時；亦有大量貨櫃、建築廢料、藍色膠桶，紙皮及垃圾等，入口處有一輛挖泥車正操作，堆起一個約一米高的小泥丘。另一邊則有大量搭棚用的竹枝及鐵架，相信為建築公司用品。本報記者向劉啟康了解情況，惟至截稿前仍未有回覆。

議員柯創盛直言，此種土地亂象相信只是冰山一角，政府部門有必要加強執法，檢控違規人士，而許多時村民在建屋時都會忽略一些申請程序，故此政府亦需要做好宣傳教育工作，令村民明白守法的重要性，否則村民投訴只會無日無之，無助解決土地亂象問題。

地政總署發言人指，西貢地政處視察後確認上述屋宇有未經批准的構築物，分別座落於政府土地及私人農地上，處方會採取土地執管行動。自2019年起收到2宗有關涉事政府土地有人傾倒建築廢物的投訴，並於今年5月採取土地管制行動，安排承辦商清理建築廢物。若上述情況持續，會考慮圍封該政府土地，如有足夠證據會作出檢控。至於相關地段有人移除樹木的投訴，由於涉事樹木位於私人土地，相關地契並無載列樹木保育條款或園景條款，因此移除樹木並無違反地契。

環保署發言人指，過去3年共收到兩宗有關在上述空地非法棄置建築廢物的投訴，分別於2019年1月及今年12月15日，2019年曾多次派員到場巡查惟未有截獲任何人士在該處棄置建築廢物，已通知地政處清理非法擺放在政府土地上的建築廢物。至於今年12月亦派員到場進行調查，並得悉地政總署亦就此個案進行跟進，如有足夠證據，定會向違例人士提出檢控。