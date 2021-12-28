陳張樂怡本月底離任旅議會　雖不捨但亦要放下

香港旅遊業議會人事大執位，其總幹事與主席將相繼在本月離任。香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡接受東網專訪時表示，在旅議會工作28載，自言是次疫情對業界影響比2003年沙士、2008年金融海嘯更嚴重，她認為隨着旅遊業監管局成立，旅議會卸下其監管任務，步入新階段，雖然心有不捨，但自己亦是時候放下作為總幹事職責。

旅議會於1978年成立，陳張樂怡在議會工作28年，擔任總幹事近4年，歷盡多時，被問到是次疫情對業界影響，她指「肯定係最慘」，憶述2008年的金融海嘯對當時的影響較短暫，2003年沙士時雖有短暫沒有出入境旅行團，曾一度推出本地遊，但疫情過去，數月後訪港人次便反彈。她指去年疫情初期，以為影響與2003年一樣，誰知旅遊一直冰封，慘指「業界好難捱，旅行社有(支)出無(收)入」。

旅議會於上月公布，陳張樂怡將於本月31日退休，而旅議會主席黃進達亦因任期完結，於本月7日卸任。對於為何不留待通關一刻才離開，她指自己加入旅議會時，當時是一個自律監管機構，但由於旅議會在半年內要轉型，認為是時候有新人加入，用新思維領導旅議會走新方向，適逢有新主席上場，加上自己進入退休年齡，認為是好時機離任，但明年1月起仍會擔任議會非全職顧問，在議會幫忙旅監局交接工作。