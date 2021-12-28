旅監局明年7月運作　料立新例監管旅行社

「零團費」旅遊產品早年為本港旅遊業帶來種種問題，由於香港旅遊業議會一向以「自律模式」來監管業界，故政府在2011年檢討後，決定成立法定機構旅遊業監管局取代。旅議會總幹事陳張樂怡接受東網專訪時預計，旅監局明年7月正式運作後將有新旅遊業條例，但與現時大部分議會條例相同，具體作業守則會調整，明年初旅監局會向業界進行諮詢，同時詳細介紹懲處機制。

早年有不少內地來港旅行團以「零團費」或「低於成本團費」作招徠，有旅客被導遊強迫在指定地點購物，更有旅客被導遊遺棄於街上。政府檢討後決定成立旅監局，並由該局制訂新法例，全面接手旅議會代收印花徵費、同時就旅行社、導遊及領隊實施發牌制度等。陳張樂怡承認，內地入境團中的購物團早年接獲較多投訴，同意當中營運有問題，但旅議會已由2011年起，實施10招規管內地團的措施，包括一團一導遊、旅行社記分制等。

被問到旅議會工作要旅監局接手，是否因旅議會表現不足? 陳張樂怡指，外人對旅議會觀感是「自己人管自己人」，但她指旅議會內有些委員會，以非業界人士為主；審視個案時亦會蓋起公司名，不存在偏幫旅行社，盡量做到公正。但她指旅議會角色始終較「被動」，「旅議會是商會，沒有法定權力，做監管職責上有掣肘」，她舉例指以往只可要求旅行社提交相關資料，但旅監局則有調查隊伍可主動上門進行調查違規旅行社。她補充，隨其他行業都成立獨立的監管機構，成立旅監局實為大勢所趨。