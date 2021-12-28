通關無期旅業冰封　旅議會基金近乾塘　須轉型續命

新冠肺炎疫情反覆，中港通關依然無期。負責監管外遊和入境旅行社的香港旅遊業議會，其總幹事陳張樂怡接受東網專訪時表示，按現時疫情發展，短期要辦旅行團機會渺茫，或要到2023年才可辦團，業界隨時要守業多1年。靠收取旅遊服務印花徵費的旅議會於疫下亦陷財困，上年度虧損1281萬港元，連續第二年「見紅」，現時支援旅議會營運的基金只剩「不足10萬港元」，陳張樂怡形容情況「比沙士更困難」，已先後裁員來節流，幸獲政府近日撥款來吊命。她指未來旅議會將轉型成商會，會舉辦深度遊等培訓課程來維持收入，料明年會免會費挽留會員。

疫情令旅遊業冰封近兩年，根據香港旅遊發展局公布數據，上月訪港旅客共9,492人，仍遠低於2019年疫前同期264.5萬人次。雖然本港與內地籌備短期內通關，但陳張樂怡估計，通關初期出入境遊應以「個人遊」為主，料要等到2023年才會恢復出入境旅行團，規模亦較小。她指業界多次向港府爭取旅行團配額，但對方坦言內地當局防疫要求嚴謹，明白短期辦團機會微，「知道無得急，但一步步不要行得太慢」。

疫情下出入境旅行團歸零，牽一髮而動全身，因現時《旅行代理商條例》下，約1500間旅行社收到的每筆外遊費，需向旅議會繳付印花徵費，連同訓練課程費、會員收費、領隊與導遊證等，為旅議會主要收入來源。上月公布的旅議會上年度年報中，虧損達1281萬港元，連續第2年「見紅」，損失按年加劇，主因印花徵費由2019至2020年度的1476萬港元，由正轉負，變為上年度虧蝕約46萬港元。

陳張樂怡指議會已兩度裁員，人手由去年初的60人，減至去年年底的30人，但節流下未有開源措施，故要動用「積蓄」救亡，基金於今年中仍有1135萬港元，但現時只剩下「不足10萬港元」，她透露政府「破例」於本月中撥款支援旅議會監管旅行社工作，直至旅遊業監管局成立並接手旅議會工作，但未有透露金額。

陳張樂怡料，待旅監局明年接手旅議會一些政府職能工作後，旅議會將轉型成為一個商會，主力為業界推廣，明年會推出文化旅遊的「深度遊」培訓課程，又正集中籌備M+博物館、來年開幕的香港故宮文化博物館培訓，吸引導遊參與，又期待新制導下可繼續執行導遊、領隊考試工作，未來多與旅發局、旅監局合作，議會又考慮明年免會費吸引會員。另外，她透露本月中，財政司司長與業界見面，業界期望政府在通關初期會為業界設立「復業基金」，幫助旅行社再起步，又希望再有一次保就業計劃。