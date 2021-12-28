Dr.東：嗜煎炸食不定時　胃癌風險激增

經常胃痛的你可曾想到已患上胃癌？根據醫院管理局數據，前年有超過1300人確診患上胃癌，亦有近700人因而離世。註冊中醫師張琛表示，港人經常飲食不定時，又較多愛吃煎炸生冷食物，胃癌風險不容忽視。她續指，胃癌的初期症狀不明顯，令病人錯過治病的良機，但認為確診後仍可透過中西方式治病外，亦能維持生活質素。

張琛表示，中醫認為癌症是由「毒素」積聚導致，人體一旦正氣虛弱，免疫力下降，臟腑功能失調，便較易患上癌症。醫師一般會觀察求診者有否「濕熱毒」，以推斷患癌的可能性。張續指，胃癌的成因是「7成飲食3成基因」，偏食、食無定時、飲食不清潔均會損害胃部，若曾感染幽門螺旋桿菌或家族有消化道癌病紀錄，患胃癌的風險亦會增加。

胃癌的初期症狀並不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，延誤診治，因此大部分患者出現嘔吐見血等嚴重症狀才察覺患病，病情已到達中晚期。惟有患者未必出現以上症狀。張分享指，一名喜歡吃海鮮的50多歲女士雖未有嚴重胃痛等一般症狀，但大腿等多處的皮膚現紅斑，並且痕癢及痛楚。患者初時以為紅斑與濕疹等皮膚病有關，僅向皮膚科醫生求診，但情況未有改善且雙腿續漸腫脹，遂向張琛求診。張懷疑紅斑由其他器官問題所致，並建議病人作全身檢查。患者終在照胃鏡時發現有一顆細如紅棗的腫瘤。張認為，胃部癌細胞已擴散，使雙腳紅腫，形容是「胃癌皮膚轉移」。

張琛表示，該女患者正進行中西治療，除服用中藥外，亦獲安排藥材浸浴，望提升治療效用、紓緩化療的副作用，例如白血球減少，令患者維持正常生活。她解釋，中醫着重保護機能，配合西醫療法，主力做「防守」的角色，「扶正祛邪」，令患者能夠完成化療，並且在化療後協助病人調理身體。張又指，中醫以排毒、保護器官、改善免疫細胞為主，藥理與西式療法有異，能同時進行。她補充指，一般會提醒病人在化療的前後2天避免服用中藥，以免與化療有衝突。

「預防勝於治療」。張琛提醒市民，切勿隨便更改飲食習慣，又推介一款黃芪黨參湯，加入姬松茸、淮山、白朮等材料，有助提升脾胃健康。