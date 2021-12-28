西環中山體育館疫苗接種中心明停運　高峰期單日2400人打針

佔地3個籃球場的中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心，將於今日完成「接種」任務。該中心由今年3月10日起開放予市民接種由內地及德國合研的復必泰疫苗，服務273天期間共打了33萬6千針次，高峰期該中心一日有2,400多人打針。為使中心運作暢順，前線工作員工通力合作，又研發方便同時搖晃疫苗的「神器」、在疫苗接種攤位加設指示燈等。

該中心由醫管局港島西醫院聯網營運，中心負責人麥理浩復康院護理總經理黃麗清表示，該中心打針人數「高高低低」，最高峰達2400多人，少則百餘人，而即日籌推出後，職員更需按接種趨勢作來做準備，盡量把疫苗浪費程度限制至每日最多5支疫苗。

黃又指，中心設有資訊區解答市民有關打針的問題，初期較多人詢問自己是否適合打針，隨着計劃展開一段時間後，資訊區的人流減少。對於接種中心即將「完成使命」，她認為主要是政府考量到市民對在運動場做運動有需求，又料當局會把打第三針的接種地點轉移至醫院。

作為醫管局營運社區疫苗接種中心的首個試行場地，該中心有不少獨有或屬首例的小工具，例如由瑪麗醫院設施管理組一級運作助理林浩基發明的搖疫苗「神器」，藥劑師可同時搖晃5支疫苗，「神器」內有磁石，防止疫苗掉落，亦確保藥劑師把疫苗搖得均勻，更可預防他們手部勞損，一舉三得。