針對舒張型心臟衰竭　糖尿病抑制劑有效治療

人口老化下，心臟衰竭個案亦不斷上升，根據數據推算，2016年65歲或以上人口佔16%，估計心臟衰竭新症約4,000宗；直至2036年相關人口佔29%，新症將增加一倍至逾8,000宗。有心臟專科醫生表示，最近有國際大型研究證實，用於治療糖尿病的新型SGLT2抑制劑，可改善舒張型心臟衰竭患者的入院及死亡風險。

香港心臟專科學院前院長陳藝賢表示，心臟衰竭是指心肌受損，心臟功能因此減弱，成因一般與高血壓、冠心病、糖尿病、心瓣膜病及家族病史有關，引發呼吸困難、氣促、踝關節腫脹及疲勞等病徵。根據醫院管理局數據顯示，本港因心臟衰竭入院人次有上升趨勢，由2015年約1.8萬人次，上升至2019年的2.1萬人次。陳估計隨着人口老化，新症數字亦會上升。

心臟衰竭主要分成兩種類型，分別是收縮型及舒張型，舒張型佔逾半個案或以上，患者的心肌會變得僵硬，導致心室不能正常地充滿血液，令心臟輸出減少。心臟衰竭須以多種藥物治療，例如血管緊張素轉化酶抑制劑、β受體阻滯劑、醛固酮受體阻斷劑等。陳指這些藥物有效治療收縮型心臟衰竭，惟醫學界對治療舒張型心臟衰竭束手無策。

近年用作治療糖尿病的SGLT2抑制劑陸續面世，SGLT2抑制劑其後更被證實可有效治療收縮型心臟衰竭，今年更有國際大型研究發現，其中一款SGLT2抑制劑可治療舒張型心臟衰竭，研究顯示用藥後的患者因心血管死亡或住院的相對風險降低了21%，因心衰竭住院和復發的相對風險則降低27%，助患者改善病情，長遠更可紓緩公營醫療系統壓力。