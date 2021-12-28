東方日報A2：Omicron全球散播　港準備迎第5波

本港新冠疫情岌岌可危，Omicron變種病毒輸入個案持續增加，更加有個案從機場防疫缺口走入社區。但食物及衞生局局長陳肇始昨仍死撐本港外防措施已達「天羅地網」級數，但另一邊廂卻「疫」來順受，「打定輸數」般預料農曆新年是第5波爆疫高峰，須作最壞打算，宣布隨時重啟亞博館設施增加病床數目，並削減公立醫院非緊急服務。不過，公立醫院醫護流失嚴重，亦正值冬季服務高峰期，一旦雙疫齊飛，醫療系統將面臨極大挑戰，惟當局對人手安排隻字未提。

Omicron病毒日前已隨免檢疫國泰機師走入社區，可見機場防線不堪一擊。陳肇始昨仍宣稱本港的外防措施極嚴謹，但坦言不能排除風險，現時涉及Omicron的輸入個案比例已達80%，尤其聖誕新年回港人數正在增加，估計未達高峰，料農曆新年隨回港人士增加，風險最高。

她指會與醫管局和衞生署檢視檢測能力、檢疫設施等，並制訂應變計劃。她又指Omicron在社區爆發，速度會很快，屆時社交距離措施可能收緊，港府亦正物色新的檢疫酒店，因密切接觸者或加強監測A組地區名單增加時，檢疫需求會相應上升。

醫管局行政總裁高拔陞認為，本港爆發第5波疫情的風險相當高，一旦社區有Omicron傳播，確診數字可能會爆發性上升，速度或遠超第3和第4波疫情，呼籲大眾盡快接種新冠疫苗，並盡量善用公立醫院急症室服務。醫管局主席范鴻齡指疫情爆發後，公立醫院服務將再次調整，包括削減非緊急服務。現時北大嶼山感染控制中心和瑪嘉烈醫院共有900張負壓病床，若重啟亞博館社區隔離治療設施，可提供多500張床，而公立醫院亦可開放至超過1,000張負壓病床及600張二線病床。至於人手是否足以應付新一波疫情，二人未有交代。

醫管局早前承認醫護流失情況惡化，截至上月，醫生流失率為6.2%，護士流失率升至7.7%，今年需增加約200名醫生及1,230名護士，但至今入職數目未達預期。在醫護移民潮衝擊下，第5波疫情一旦爆發，醫護人手是否足以應付，將成最大難題。

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