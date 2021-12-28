警方打擊聖誕長假期藥駕酒駕　拘18人扣14車

新界北總區交通部執行及管制組聯合各警區人員在過去4日（24至27日）在區內展開「追捕者」的打擊藥駕及酒後駕駛行動，在區內多個地點設置路障，截查可疑車輛，並向司機進行酒精呼氣測試。

行動中，警方以涉嫌「酒後駕駛」拘捕12名年齡介乎29歲至65歲男司機。此外，警方發現3名年齡介乎29歲至44歲男司機涉嫌欠交罰款而被通緝；一名39歲男司機因涉嫌「販運危險藥物」、「停牌期間駕駛」、「擅自取去交通工具」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕；一名37歲男司機因「擅自取去交通工具」被捕；另一名30歲男司機因「停牌期間駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」被捕。

行動中，警方檢獲約13克懷疑霹靂可卡因，市值約2.6萬港元。

另外，警方發現14輛私家車懷疑被非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，警方遂將其扣留至汽車檢驗中心作進一步檢驗。

警方呼籲駕駛人士，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，有機會引致嚴重交通意外，累己累人，一經定罪可能會被判處監禁和停牌，切勿以身試法。另外，警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁，市民切勿以身試法。

警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。