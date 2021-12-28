袁國勇倡返工返學要打齊針　冀暑假可通關　聖誕節社會復常

Omicron變種病毒在全球擴散，本港錄得的相關輸入個案持續增加，港府更預料農曆新年是第5波爆疫高峰。港大微生物學系講座教授袁國勇今早(28日)在電台節目重申，當局應推出「本地疫苗護照」，要求市民上班、上學、出入公眾場所必須出示疫苗接種紀錄，必定能推高接種率，而待社會上有9成人接種後，就可以準備與低風險地區通關。

袁指出，如果當局盡快推出措施，市民便可以在明年3月前完成接種2劑疫苗，屆時外國因Omicron病毒傳播已形成群體免疫，加上夏天病毒生存時間較短，就算有Omicron病毒流入本港社區，醫管局都能夠應付，促請政府把握時機在暑假通關，期望到明年聖誕，社會可回復正常。

他又提到，市民如認為出現治療新冠口服藥而不用打針，是錯誤想法，新藥理論上可以改變基因，影響胎兒和增加患癌風險，但價錢貴過疫苗，重申長者和長期病患者有必要打針。他表示，現時每款疫苗的問題都是輕微和罕見，指包括他在內的學者近2年經常受到網上攻擊，亦有人將他談論不同疫苗聯繫到愛不愛國，袁強調只是道出事實。