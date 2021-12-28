管制即棄塑膠公眾參與活動明屆滿　環團批文件不全面無約束力

近年市民愈來愈多使用外送服務，令即棄塑膠餐具等亦大量增加。對於管制即棄塑膠的公眾參與活動即將於明天（29日）結束，有環團人士今日（28日）在電台節目表示，公眾參與文件雖有列出6大分類，但沒有完整的須規管產品清單，認為此文件並不全面，促政府參考外國做法去規管，又指膠袋徵費實施近12年，但卻無甚成效，應盡量取消豁免。而有速遞業業界人士則表示，雖想配合環保做法，但在派遞物件時為確保物件完好需要妥善包裝。

綠領行動助理項目經理張建業表示，現時關於管制即棄塑膠的公眾參與文件並不全面，政府應參考外國做法，因產品的規管需要有一個前提，就是市面上已有可重用替代品的選擇，而即棄膠枱布、便利雨衣和牙綫棒等均應為可被管制之列。而是次公眾參與活動是由可持續發展委員會負責，沒有法定約束力，未知政府何時會聽取意見和立法。

張又稱，膠袋徵費實施近12年，但卻完全不見成效，因堆填區的棄置膠袋數量並未大幅減少，期望每個膠袋收費短期內應由0.5港元升至2港元，以減少市民使用，長遠亦需訂立禁膠令的目標，並盡量取消相關豁免，因超市、便利店的平口袋濫用情況仍然嚴重。

香港速遞業協會會長吳江出席同一電台節目時則表示，本地速遞件並非使用很多塑膠包裝，惟外地網購物品本身由廠家包裝，速遞人員無權拆除，公司在收到物件後亦要再進行包裝。雖然業界很想配合環保做法，但派件時仍需顧及保障物件的安全，如物件包裝無法達到保護作用，擔心會引發客戶索償，目前正與政府探討如何取得平衡。