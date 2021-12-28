Omicron攻港　專家倡收緊檢測　工會促增機場檢測站及設通宵更

本港新冠疫情岌岌可危，Omicron變種病毒輸入個案持續增加，有機場員工工會代表指，理解機場於防疫把關佔好重要分量，是防疫抗疫最前線，日後若進一步收緊檢測安排是可以接受，但有關方面要與持份者做好溝通和配套，建議增加檢測站數量或容許員工在工作期間檢測。

機場空運員工協會總幹事儲漢松今早(28)在電台節目表示，明白現時或有需要收緊檢測，但擔心收緊至每日檢測，安排上可能出現困難，指機場有2個檢測站，開放時間為早上8時至晚上8時，員工一般在食飯時間、上班前後接受檢測，目前運作順暢，不需要排長龍，不過若收緊檢測，通宵員工在清晨6時才下班，安排就存在困難，期望機管局協調營辦商，容許員工在工作時間內檢測、增加檢測站數量，以及加開通宵檢測時段。

對於機場員工採取閉環管理方面，他指內部不少同僚對此有很多爭論，因為每個員工的家庭狀況不同，部分是雙職家庭，要照顧家中老幼，認為實施難度頗大，因為「一個月才可以回家一次」。他又估計地勤人員實施閉環式管理有困難，在人手安排上亦將構成壓力，料除非有具吸引力的薪酬福利，才有人願意入行。