防控措施令外傭急跌5萬人　孫玉菡稱與酒店商討增加檢疫房間

外傭檢疫酒店供不應求情況嚴重，勞工處處長孫玉菡表示，正洽商酒店提供更多檢疫房間，商討接近尾聲，當有定案將第一時間公布，並盡快投入運作。另外，孫指政府正擬收緊工程預先通報機制，高風險的小型工程施工前3日要報備，勞工處會以風險為本安排巡邏。

孫玉菡接受訪問時表示，明白外傭對香港家庭重要，香港的外傭數目與疫情前相比，由近40萬下跌至約35萬，期望增加檢疫房間後，可以增加外傭供應。

他又表示，現時《建築工程（安全）條例》下，只規定涉及多於10個工人、施工期超過6星期的工程才需呈報，但未能涵蓋高風險小型工程。因此政府打算收緊法定呈報要求，規管施工期短、人數少工程，要在施工前3日報備勞工處，會訂明高風險工程類別，包括吊棚等，希望明年內可以處理。

孫玉菡亦指出，職工會的法律定義清晰，工會應該捍衞勞工權益，「不能打職工會名義，做明顯不屬工會的事」，工會經費不得直接或間接用於任何政治目的，工會如果被用作與宗旨或規則牴觸的用途，職工會登記局局長有權取消登記。

另外，他指在《職工會條例》下，任何人被定罪干犯「附表1」列明罪行，包括欺詐、身為三合會會員等，將5年內不得任工會職員，而就着《港區國安法》實施，政府打算在把國安罪行加入「附表1」目標在明年內將修例草案交上立法會審議，相關停任的年期沒有打算修改。