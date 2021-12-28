三大措施防法援被濫用　已於本月中落實

法律援助制度存在漏洞，黑暴期間更有「爆眼女」被指濫用一事。早前政府就檢討法援制度，提出3大改革方向，包括針對刑事案件，法援署不准許申請人自選律師代表，改由署方指派、降低大律師及事務律師每年整體可接下涉法援的案件，和就律師可接辦的司法覆核案件設立新限額。該3大措施已在本月中落實。

在新措施實行後，法援署不准許刑事案件申請人自選律師代表，而是交由法律援助署署長指派律師。而在民事案件方面，大律師每年整體可接下涉法援的案件，由最多20宗減至15宗，事務律師則由35宗減至30宗；當中涉司法覆核案件，大律師每年可接下最多3宗，事務律師則最多5宗。

業界預期稍後將有更多大律師及律師可接辦法援相關案件，有助累積經驗，減少機制被濫用的機會。據法援署的公開資料顯示，在今年第三季前，接辦最多刑事法援案的大律師及律師，分別接辦12宗及11宗案件；接辦最多民事法援案的大律師及律師，則各有7宗及16宗。

《法律援助律師名冊》截至去年底，共有2,474名律師及1,161名大律師；去年有932名律師及218名大律師接辦民事法援案件，並有408名律師及312名大律師接辦刑事法援案件。